В преддверии Специальной Спартакиады Дворец спорта в Казани проверили на пожарную безопасность

В преддверии проведения соревнований Специальной Спартакиады Дворец спорта в Казани проверили на соблюдение требований пожарной безопасности: нарушений не выявлено, сообщает Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Сотрудники МЧС проверили на спортобъекте пожарные краны, состояние огнетушителей, схемы расположения и состояние эвакуационных выходов. Осмотрены трибуны и другие помещения.

После проверки МЧС на ледовой арене прошли тренировочные прокаты фигуристов. Уже сегодня, 6 февраля, во Дворце спорта пройдет торжественное открытие соревнований Специальной Спартакиады по фигурному катанию и шорт-треку.

Напомним, 4 февраля в Казани стартовали тестовые соревнования Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Они продлятся до 8 февраля. Их проведение позволит проверить готовность Казани к предстоящему международному событию.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо Дворца спорта, мероприятия пройдут еще на трех спортивных площадках столицы Татарстана: стадионах «Буревестник» и «Локомотив» и горнолыжном комплексе «Свияжские холмы».



Татьяна Демина