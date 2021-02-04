В Казани начались тестовые соревнования Специальной Олимпиады

В столице Татарстана стартовали тестовые соревнования Специальной Олимпиады по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

«Соревнования продлятся до 8 февраля и станут тестовыми в преддверии Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года: их проведение позволит проверить готовность Казани к предстоящему международному событию», — говорится в сообщении.

Соревнования станут отборочными в сборную России для участия в Специальной Олимпиаде — 2022.

Всего в Казани будут соревноваться 600 спортсменов с особенностями интеллектуального развития, представляющих 36 субъектов России, в шести видах спорта: бег на снегоступах, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание и шорт-трек.

Фото: facebook.com/SpecialOlympics

Все мероприятия пройдут на четырех спортивных площадках города. Среди них стадионы «Буревестник» и «Локомотив», горнолыжный комплекс «Свияжские холмы» и Дворец спорта.

Напомним, Специальные Олимпийские игры состоятся в Казани с 22 по 28 января в 2022 году. Подробнее о Специальной Олимпиаде читайте в материале «Реального времени».