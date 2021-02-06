В Татарстане утерянную 70 лет назад медаль фронтовика вернули его 92-летней сестре

В военно-историческом музее Верхнеуслонского района Татарстана прошла торжественная передача утерянной 70 лет назад медали «За отвагу» участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова. Ее вручили 92-летней сестре фронтовика Людмиле Ивановой.

Долгое время найденная медаль хранилась у жительницы Львова. После ее смерти пронумерованная награда досталась женщине, которая передала ее другому человеку, а он решил найти хозяина медали и вернуть ее ему, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.



Владелец медали, Михаил Феоктистов, родившийся в Верхнеуслонском районе Татарской АССР, был убит неизвестными в Днепропетровской области в ноябре 1954 года во время возвращения со службы. Он также был награжден орденом Славы III степени, медалями «За взятие Вены», «За освобождение Праги» и «За победу над Германией».

Перед вручением сестре владельца медаль отреставрировали и установили на стандартную колодку.

В прошлом году в Казани во Всероссийском информационно-поисковом центре «Отечество» установили принадлежность медальона одного из солдат, участника Великой Отечественной войны. Им оказался Василий Семенович Никулин 1909 г. р. из деревни Никулино Киренского района Иркутской области.



Татьяна Демина