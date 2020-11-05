В Казани установили принадлежность медальона времен Великой Отечественной войны

В Казани во Всероссийском информационно-поисковом центре «Отечество» установили принадлежность медальона одного из солдат, участника Великой Отечественной войны. Он был найден 10 лет назад поисковым отрядом «Снежный десант» из Татарстана.

Хозяином медальона оказался Василий Семенович Никулин, 1909 г. р., из деревни Никулино Киренского района Иркутской области, сообщает пресс-служба Министерства молодежи РТ. Он служил в 59-й армии.



На данный момент ведутся поиски родственников солдата, личность которого установлена по медальону.

В 2019 году поисковики отряда «Нефтехимик» подняли останки 62 солдат: личность одного удалось установить по медальону, второго — по именной фляжке.

