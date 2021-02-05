Президент Специальной Олимпиады в России оценила готовность Казани к проведению мероприятия в 2022 году

Президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер посетила объекты, которые будут задействованы при проведении Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Она высоко оценила спортивную инфраструктура города.

«Поистине спортивная столица России, и это огромное счастье и удача для молодежи иметь такие современные, разнообразные объекты», — передает ТАСС слова Слуцкер.

Она оценила горнолыжный кластер, трассы и другие объекты. По словам Слуцкер, она потрясена спортивной инфраструктурой столицы Татарстана.

Ранее президент Специальной Олимпиады в России объяснила выбор Казани в качестве организатора игр в 2022 году. По ее словам, все решил один звонок президенту Татарстана Рустаму Минниханову.



Фото: facebook.com/SpecialOlympics

Напомним, сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани.

Также сегодня в столице Татарстана презентовали символ Специальной Олимпиады. Им стало мифическое существо из татарских легенд — дракон Зилант, который олицетворяет Казань. На логотипе также изображен тюльпан и образ Волги.

