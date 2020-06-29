Президент Специальной Олимпиады в России объяснила выбор в пользу Казани

Президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер объяснила выбор Казани в качестве организатора игр в 2022 году. По ее словам, все решил один звонок главе Татарстана Рустаму Минниханову.

«Изначально зимние Игры должны были пройти в январе 2021-го, а не 2022 года. То есть нам надо было определиться с городом, способным принять столь масштабное мероприятие с участниками из более чем 100 стран. Всем на ум мгновенно приходила Казань.

Столица Татарстана имеет богатый опыт проведения международных соревнований, среди которых — Универсиада-2013, чемпионат мира по фехтованию — 2014, ЧМ по водным видам спорта — 2015 и мировое первенство по футболу — 2018. Я позвонила президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову и рассказала об уникальной возможности, которая представилась нашей стране. Он сразу же дал положительный ответ», — сказала Слуцкер.

Также она сообщила, что, кроме Казани, на проведение Специальной Олимпиады претендовали два штата США.

При этом в инфраструктурном плане для Казани ничего не изменится. По словам Слуцкер, в столице Татарстана достаточно объектов для проведения зимних Специальных Олимпийских игр. Предполагается, что главным объектом станет горнолыжная база «Свияга».

Казань выбрана в качестве организатора Всемирных зимних Специальных Олимпийских игр 2022 года. Ожидается, что на Игры приедут свыше 2 тысяч участников из 108 городов мира. Кроме них, в Казань съедутся около 3 тысяч волонтеров и 4 тысячи почетных гостей и членов их семей.

Всего в рамках проведения Специальных Олимпийских игр — 2022 состоятся соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Сроки проведения Специальной Олимпиады в столице Татарстана станут известны чуть позже.