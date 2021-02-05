В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки

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В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки (по состоянию на 17.44). Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Огромный затор в обе стороны образовался на Мамадышском тракте. Движение затруднено на улицах Тихомирнова, Родины, Аделя Кутуя, Кировской дамбе.

Пробки из-за ДТП образовались на улице Вишневского, Оренбургском и Сибирском трактах. Также заторы наблюдаются на улицах Лево-Булачной, Декабристов, Копылова, Тэцевской, Максимова.

Ранее днем исполком Казани прокомментировал последствия дождя в столице Татарстана. Из-за погодных условий некоторые улицы и дороги города оказались затоплены.

«В такую погоду снег становится жестким и образуется наледь на дождеприемных решетках, что затрудняет проход дождевых вод. Поэтому необходима прочистка дождеприемных решеток от наледи и их пропахивание специализированной техникой», — объяснили в мэрии.