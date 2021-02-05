«Мы предполагали, что будет дождь, снег и слякоть» — как пройдет «SunnyФЕСТ» при колебаниях погоды

Фото: Ринат Назметдинов

На пресс-конференции по Всероссийскому фестивалю креативных санок «SunnyФЕСТ» гендиректор АНО «Совет событийного туризма РТ» Эльмира Ахметова прокомментировала ситуацию с колебаниями погоды в РТ:

«Пока показывает к вечеру похолодание. Но гора для спуска делалась заранее, мы предполагали, что будет дождь, снег и слякоть. Мы ее пока закрыли, сегодня даже не будет пробного спуска. Поэтому гора как стоит ледяная красивая, так она и стоит. И я надеюсь, что завтра мы будем кататься не по водной горе, а по ледяной».

Фестиваль «SunnyФЕСТ» проводится ежегодно в Мамадышском районе и собирает больше 5000 зрителей и участников, в этом году он пройдет 6 февраля в 5-й, юбилейный раз. На фестивале между собой соревнуются 54 команды, они приедут из 14 различных районов Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов

Из особенностей фестиваля в этом году: будет приготовлен самый большой блин в России, участвует рекордное количество команд (54, в прошлом году было 37), гора для спуска саней стала еще длинней. Также пройдет награждение основателей фестиваля: главы Мамадышского района Анатолия Иванова, заместителя главы района Айнура Аглямова.

Напомним, сегодня в Татарстане наблюдается плюсовая температура воздуха, однако к вечеру похолодает. Завтра в республику придут морозы. Прогнозируется снег, ночью на востоке мокрый снег, местами метель и сильный ветер порывами до 16 м/с. Ночью и днем метеорологи обещают 9—14 градусов ниже ноля, при прояснениях местами термометры могут показать до -21°С.

Самым взрослым участником фестиваля саней «SunnуФЕСТ» станет 78-летний житель Мамадышского района, он спустится с горы первым.

Диана Вагапова