В Мамадыше выберут самые креативные санки и испекут блин-великан весом в 800 кг

Фото: Ринат Назметдинов

В Мамадыше 6 февраля пройдет Всероссийский фестиваль креативных санок «SunnyФЕСТ». Зрители и участники также смогут попробовать блин-великан, который претендует на попадание в Книгу рекордов России.

«SunnyФЕСТ» — это открытый фестиваль креативных самодельных санок и скоростного спуска на них. Призовой фонд конкурса составляет 150 тысяч рублей. Среди участников уже зарегистрированы местные трудовые коллективы, команды из городов и районов республики, соседних областей, а также представители крупных турецких компаний, работающих в Татарстане.

Критериями отбора победителей являются интересная конструкторская идея саней, креативная экипировка, дальность спуска саней до финишной отметки и необычный перфоманс перед стартом. Победителей определит компетентное жюри и голосование зрителей.

Фото: Ринат Назметдинов

На зимнем празднике также можно будет посетить выставку народных промыслов, принять участие в различных мастер-классах, приобрести сельхозпродукцию района, а также попробовать блин-великан и глинтвейн.

Блин весом 800 кг будет испечен на сковороде диаметром 2,5 метра. Его изготовят Кукморские мастера. За прозрачностью процесса будет следить представитель Книги рекордов России.