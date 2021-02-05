Появился тендер на строительство Русского драматического театра «Мастеровые» в Челнах

Фото: realnoevremya

На портале госзакупок появился тендер на строительство Русского драматического театра «Мастеровые». Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 900 млн рублей.

Заказчиком выступает ГИСУ Татарстана.

О строительстве нового театра было известно еще в 2020 году. Проектный институт «Татинвестгражданпроект» показал, как будет выглядеть новое здание русского драматического театра «Мастеровые».



Пятиэтажное здание появится на проспекте Чулман, возле ЗАГСа. В новом театре будут фотомастерская, звукозаписывающая студия, видеотека, архив, выставочный зал, малый репетиционный зал (не менее 100 кв. м) и большой репетиционный зал (не более 160 кв. м). Основной театральный зал рассчитан на 497 мест, площадь застройки здания составит 3 594,77 кв. м. Общая площадь — 11 904,20 кв. м.

Сообщалось, что на строительство здания из федерального бюджета выделят 1,8 млрд рублей.



Ольга Плешкова