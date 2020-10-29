В Челнах на строительство здания русского драматического театра выделят 1,8 млрд. рублей

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В Набережных Челнах на строительство здания русского драматического театра «Мастеровые» из федерального бюджета выделено 1,8 млрд рублей, об этом сообщила депутат Госдумы РФ от Татарстана Альфия Когогина.

«Титаническая работа по включению строительства нового здания для Русского драматического театра «Мастеровые», которую мы проделали с Министерством культуры Республики Татарстан под руководством Рустама Нургалиевича Минниханова, получила свой результат. 1 млрд 80 млн рублей включено в федеральную адресную инвестиционную программу на 2 года», — написала она в своем Instagram.

Строительство нового здания театра стартовало на прошлой неделе. Его общая площадь составит 25 тысяч кв. м. В новом театре будет фотомастерская, звукозаписывающая студия, видеотека, архив, выставочный зал, малый репетиционный зал (не менее 100 кв. м) и большой репетиционный зал (не более 160 кв. м). На разработку проектной документации власти республики выделили 29 млн. рублей.

