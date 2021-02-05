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Навка провела мастер-класс для участников Спартакиады Специальной Олимпиады в Казани

13:42, 05.02.2021
Навка провела мастер-класс для участников Спартакиады Специальной Олимпиады в Казани
Фото: vk.com/navka.show

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка встретилась с участниками тестовой Специальной Олимпиады в Казани.

Знаменитая фигуристка провела для присутствующих мастер-класс, сообщает корреспондент «Реального времени». Навка наглядно показала, как выполнять различные элементы фигурного катания, такие как шаги, вращения, и посмотрела прыжки участников.

Фигуристка посоветовала некоторым быть посмелее и приступать к разучиванию более сложных прыжков, отметив что они уже готовы к этому.

Напомним, в эти дни в Казани проходят тестовые соревнования в преддверии Специальных Олимпийских игр в 2022 году.

СпортФигурное катание
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