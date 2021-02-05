В Казани участок набережной на улице Сибгата Хакима перевели в зону обслуживания населения

В Казани участок земли на набережной реки Казанки по улице Сибгат Хакима перевели в зону обслуживания населения. Соответствующее решение было принято на 4-ой сессии Казгордумы.

Речь идет о нескольких земельных участках площадью 1,2 тыс., 13 тыс., 3,1 тыс. и 8,6 тыс. квадратных метров. В будущем эту землю планируют использовать для капитального строительства в соответствии с генпланом Казани, уточнила начальник Управления архитектуры и градостроительства татарстанской столицы Ирина Дябилкина.

На этих участках нет объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Земельные участки расположены вне границ исторического поселения регионального значения Казани.

В середине января стало известно о планах создать искусственный земельный участок в Куйбышевском водохранилище в районе ул. Сибгата Хакима. Были назначены общественные обсуждения.



Напомним, над проектом ландшафтного развития территории вдоль улицы Сибгата Хакима от моста «Миллениум» до Кремлевской (Ленинской) дамбы будет работать один из лучших ландшафтных архитекторов Франции Мишель Пена.

Татьяна Леухина