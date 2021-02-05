Сборная России по теннису сыграет с Германией в полуфинале ATP Cup
Стал известен соперник сборной России по теннису по полуфинальном поединке в турнире ATP Cup в Австралии.
За выход в финал соревнований российская команда сыграет с Германией. Немцы заняли первое место в группе A, обыграв Канаду и Сербии.
Во второй полуфинальной паре встретятся команды Испании и Италии. Оба полуфинала пройдут в субботу.
Your 2021 semi-finalists...— ATPCup (@ATPCup) February 5, 2021
#ATPCup
Напомним, ранее сборная России обыграла команду Японии и во второй год подряд вышла в полуфинал турнира ATP Cup. В прошлом розыгрыше россияне уступили будущим победителям того турнира — команде Сербии.Спорт
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