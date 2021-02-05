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Сборная России по теннису сыграет с Германией в полуфинале ATP Cup

11:30, 05.02.2021
Сборная России по теннису сыграет с Германией в полуфинале ATP Cup
Фото: twitter.com/ATPCup

Стал известен соперник сборной России по теннису по полуфинальном поединке в турнире ATP Cup в Австралии.

За выход в финал соревнований российская команда сыграет с Германией. Немцы заняли первое место в группе A, обыграв Канаду и Сербии.

Во второй полуфинальной паре встретятся команды Испании и Италии. Оба полуфинала пройдут в субботу.

Напомним, ранее сборная России обыграла команду Японии и во второй год подряд вышла в полуфинал турнира ATP Cup. В прошлом розыгрыше россияне уступили будущим победителям того турнира — команде Сербии.

Спорт
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