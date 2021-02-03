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Сборная России по теннису вышла в полуфинал турнира ATP Cup

14:17, 03.02.2021
Сборная России по теннису вышла в полуфинал турнира ATP Cup
Фото: twitter.com/ATPCup

Сборная России по теннису обыграла национальную команду Японии в рамках теннисного турнира ATP Cup в Австралии и выиграла группу D.

Решающей стала победа Даниила Медведева над Кеем Нисикори. Россиянин обыграл японского теннисиста в двух сетах 6:2, 6:4 за 1 час 17 минут.

Благодаря этой победе Россия повела в матче с Японией со счетом 2:0. Парный поединок Евгений Донской / Аслан Карацев — Бен Маклахлан / Есихито, проходящий на данный момент, уже не имеет турнирного значения.

Сборная России досрочно гарантировала себе выход в полуфинал турнира ATP Cup. Соперник россиян станет известен чуть позже.

Напомним, ранее уроженка Татарстана Вероника Кудерметова вышла в свой первый в карьере финал турнира WTA.

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