Сборная России по теннису вышла в полуфинал турнира ATP Cup

Сборная России по теннису обыграла национальную команду Японии в рамках теннисного турнира ATP Cup в Австралии и выиграла группу D.

Решающей стала победа Даниила Медведева над Кеем Нисикори. Россиянин обыграл японского теннисиста в двух сетах 6:2, 6:4 за 1 час 17 минут.

Благодаря этой победе Россия повела в матче с Японией со счетом 2:0. Парный поединок Евгений Донской / Аслан Карацев — Бен Маклахлан / Есихито, проходящий на данный момент, уже не имеет турнирного значения.

