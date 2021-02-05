«Нижнекамскнефтехим» расширил ассортимент синтетических каучуков

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов прибыли с визитом на новое производство ДССК ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Реализация проекта «Производство ДССК» стартовала в ПАО «Нижнекамскнефтехим» в феврале 2018 года, в 2019-м нефтехимики приступили к строительству завода.



Возведение промышленного объекта велось с применением современных технологий, соответствующих международным стандартам промышленной и экологической безопасности. Здесь используется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука — эта дополнительная мера позволит предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.

Начальник производства ДССК Анатолий Порецков рассказал: «Персонал очень доволен, так как могут осваивать производство, где используются современные технологии автоматизации. Много молодых специалистов трудоустраивается».

ДССК обладает ценными характеристиками для шинных компаний. Нижнекамский каучук является отличной основой для создания экологически чистых шин, с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Также ДССК применяют в резинотехнической и обувной промышленности и при изготовлении транспортерных лент.



Ранее сообщалось, что на производстве ДССК «Нижнекамскнефтехима» получен первый брикет новой марки каучука.