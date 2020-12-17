В Казани направлено в суд дело «ОПС декретниц»

На скамью подсудимых Вахитовского райсуда Казани отправятся 10 человек. Прокуратура РТ утвердила им обвинение в хищении 80 млн рублей в качестве пособий по беременности путем фиктивного трудоустройства и завышения зарплат будущим мамам.



Экс-руководителя филиала №1 Вахитовского района отделения Фонда социального страхования России по РТ Айдара Юсупова обвиняют в организации преступного сообщества, участниками которого силовики считают еще девять человек, включая двух коллег Юсупова. Им предъявлены обвинения в мошенничестве при получении выплат и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с января 2013-го по март 2018 года обвиняемые занимались оформлением подложных документов от подставных фирм по суммам расходов по беременности и родам, а также временной нетрудоспособности, на основе которых затем получали страховые выплаты. В частности, были подделаны документы о трудоустройстве 147 беременных женщин, за которых потом незаконно получены пособия по беременности и родам.

«Вину в инкриминируемых деяниях частично признали только шесть обвиняемых», — уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Подробности о ходе расследования этого дела — в материале «Реального времени».