Главное к утру: согласование митинга в Казани, снятие «ковидных» ограничений в Москве и Подмосковье
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 5 февраля:
- Мэрия Казани согласовала заявку активистов ряда партий на проведение митинга против задержаний и репрессий. Мероприятие разрешено провести на площади Тысячелетия у Центрального стадиона 14 февраля с 11.30 до 15 часов. Это одно из трех мест, о которых просили заявители в своем обращении в мэрию.
- Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве основные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут снять к маю, если сохранится положительный тренд.
- Вместе с тем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о возможности снятия всех коронавирусных ограничений уже к концу недели. Он отметил, что все рестораны в Московской области уже работают. Губернатор сообщил, что в феврале в регионе планируется сократить количество коек для пациентов с COVID-19 в два раза. На данный момент их насчитывается 20 тысяч.
- Московский районный суд Казани приговорил 38-летнего местного жителя к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 10 сентября прошлого года злоумышленник, будучи пьяным, напал на случайного прохожего возле дома 113 на улице Гагарина. Мужчина, угрожая ножом, похитил у потерпевшего серебряную цепочку и телефон общей стоимостью более 13 тыс. рублей, после чего скрылся.
- Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в 2021 году доходы жителей страны начнут восстанавливаться. По его прогнозу, это произойдет в основном в третьем, четвертом кварталах. Министр также сказал, что рост экономики в России наблюдается уже сейчас.
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