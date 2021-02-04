Исполком Казани согласовал проведение митинга против «задержаний и репрессий»

Фото: Максим Платонов

Мэрия Казани согласовала заявку активистов ряда партий на проведение митинга против задержаний и репрессий. Мероприятие разрешено провести на площади Тысячелетия у Центрального стадиона 14 февраля с 11.30 до 15 часов.

Это одно из трех мест, о которых просили заявители в своем обращении в мэрию.

Городские власти напомнили о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и социального дистанцирования.

Фото: Максим Платонов

Казанские активисты подали заявку на проведение митинга во вторник, 2 февраля. Помимо площади Тысячелетия, предлагалось провести митинг на площади перед театром им. Галиаскара Камала.

В конце января в Татарстане прошли две несанкционированные акции. По данным МВД, в последней, прошедшей 31 января, приняли участие более 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек.