Минэкономразвития РФ: доходы россиян в 2021 году восстановятся

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в 2021 году доходы жителей страны начнут восстанавливаться. По его прогнозу, это произойдет в основном в третьем — четвертом кварталах.

«Мы рассчитываем, что сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы», — передает ТАСС слова Решетникова.

Министр также обратил внимание, что рост экономики в России наблюдается уже сейчас.

Фото: Олег Тихонов

Напомним, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом: в первом квартале они выросли на 1%, во втором — упали на 7,9%, в третьем квартале — на 5,3%. В четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы упали на 1,7% в годовом выражении.



Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что пик инфляции в стране е пройден. По прогнозу ведомства, во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен.

Татьяна Демина