Педагог из Казани представит Татарстан на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года»

Музыкальный руководитель детского сада №311 Московского района Казани Юрий Шулятьев, ставший победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года 2020», представит Татарстан на его финальном этапе, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

XI Всероссийский конкурс «Воспитатель года» пройдет в Перми с 10 по 15 февраля. В нем примут участие воспитатели из 82 регионов России.

Участникам предстоит два испытания, «Педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми», по итогам которых определят 15 финалистов конкурса. Они проведут мастер-классы и примут участие в круглом столе. После этих этапов будет названо имя воспитателя года.

Напомним, имя победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года» огласили в Казани в сентябре прошлого года.

Татьяна Демина