В Казани определили татарстанского «Воспитателя года России 2020»

Фото: Денис Гордийко (kzn.ru)

Музыкальный руководитель детского сада №311 Казани Юрий Шулятьев объявлен победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года 2020». Награждение прошло сегодня в Казани.

«Дошкольное образование — первая ступень образовательной системы, это фундамент. А воспитатель — первый после мамы педагог. Он закладывает основные качества ребенка», — цитирует «Татар-информ» зампредседателя комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмилу Рыбакову.

Награждая победителя, она пожелала воспитателям, чтобы их профессия дарила им успех и победу.

Шулятьев представит Татарстан в финале «Воспитателя года России 2020» в начале 2021 года в Перми.