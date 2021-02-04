Путин утвердил показатели эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности глав регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечне оказалось 20 показателей: доверие к власти, численность населения в регионе, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень бедности, доля граждан, которые занимаются спортом, уровень образования, эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи, численность волонтеров, число семей, улучшивших жилищные условия, объем жилищного строительства, качество городской среды, качество окружающей среды, темпы роста среднемесячной зарплаты.

Фото: kremlin.ru

Администрации президента России поручено в течение одного месяца разработать и представить на утверждение методику расчета показателя. Доклад о значениях показателя необходимо предоставлять главе государства ежегодно, до 1 марта, говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Также сегодня Путин подписал закон, согласно которому в Семейном кодексе закрепляется приоритет Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными договорами.



В конце декабря 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов по итогам 2020 года. Список составил центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Татьяна Леухина