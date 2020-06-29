Пять вопросов о Специальной Олимпиаде в Казани

Казань примет Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры — 2022

В оргкомитете Специальной Олимпиады сегодня сообщили, что зимние игры Игры 2022 года пройдут в Казани. Это будет первое международное мероприятие под эгидой Special Olympics International в России. Точные даты мероприятий пока не известны.

Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады в России, объяснила выбор города. Она сообщила, что все решил один звонок Рустаму Минниханову, на ум всем «мгновенно приходила Казань»: нужен был город, который мог бы достойно принять мероприятие с участниками из сотни стран мира.

«Столица Татарстана имеет богатый опыт проведения международных соревнований, среди которых — Универсиада-2013, чемпионат мира по фехтованию — 2014, ЧМ по водным видам спорта — 2015 и мировое первенство по футболу — 2018. Я позвонила президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову и рассказала об уникальной возможности, которая представилась нашей стране. Он сразу же дал положительный ответ», — рассказала Слуцкер.

5 вопросов о Специальной Олимпиаде

Что это за мероприятие такое — Специальная Олимпиада?



Это международные спортивные игры, в которых принимают участие спортсмены с нарушениями в интеллектуальном развитии. Движение это зародилось по инициативе сестры президента Джона Кеннеди — Юнис Кеннеди Шрайвер. В июле 1968 года на Военном поле в Чикаго состоялись первые Международные Специальные Олимпийские игры, организованные на средства Фонда Кеннеди. В декабре того же года была создана благотворительная организация «Специальная Олимпиада». До 1989 года игры проводились только в США под названием Международные Специальные Олимпийские игры. Затем игры стали принимать другие страны, и их переименовали в Мировые Специальные Олимпийские игры. В России они пройдут впервые. Зачем это вообще нужно?



Изначально фонд имел две цели — исследовать способы борьбы с умственной отсталостью, изучая ее причины. Но сейчас Специальная Олимпиада проводится в основном для того, чтобы общество научилось правильно воспринимать людей с ограниченными интеллектуальными возможностями, достойно к ним относилось. Таким образом, можно сказать, что Специальная Олимпиада — это торжество инклюзивности. Ольга Слуцкер говорит: «Мы хотим развивать нашу собственную программу Специальной Олимпиады, хотим сделать Россию более лояльным местом для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями». Как на Специальной Олимпиаде разыгрываются награды?



Никак. Специальные олимпиады проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития. На соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды. Участников делят на дивизионы в зависимости от спортивной подготовки. Разница результатов между спортсменами одного дивизиона не должна составлять больше 10% (допускается 15% при небольшом числе спортсменов). В каждом дивизионе соревнуются не более восьми участников. На пьедестале восемь мест — то есть проигравших в принципе не бывает. Ну хотя бы зачет по странам будет?



Нет. На Специальных Олимпиадах нет фиксации национальной принадлежности участников и нет «командных зачетов» между странами. По каким дисциплинам будут соревноваться участники зимней Специальной Олимпиады?



В рамках проведения Специальных Олимпийских игр — 2022 состоятся соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.



Рустам Минниханов: «Главные принципы Татарстана — равные возможности для каждого»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал победу заявки Казани в конкурсе на проведение Всемирных зимних Специальных Олимпийских игр 2022 года.

«Спорт не знает границ, и проведение зимних Специальных Олимпийских игр — яркое тому подтверждение. Благородная миссия, которую несут организаторы, в полной мере отражает и главные принципы Татарстана — это равные возможности для каждого.

Республика всегда с высокой ответственностью подходит к организации мероприятий, которые нам доверили, и хочу заверить, что Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры в 2022 году не станут исключением», — заявил пресс-службе оргкомитета президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Казань — великая спортивная столица»

Тимоти Шрайвер, президент Специальной Олимпиады, сегодня сообщил в интервью газете «Известия», что для оргкомитета это было легкое решение: «Казань — великая спортивная столица». А относительно качества заявки Казани на проведение Игр он сказал:

— Да, она была потрясающей. У организаторов много сильных идей, чрезвычайно хорошо продуманная и детализированная спортивная сторона и дополнительная образовательная программа. Также впечатляет, что Казань не испугалась очень коротких сроков — ведь до старта Игр-2022 остается не так много времени.

Объектов для проведения соревнований в городе достаточно, достраиваться ничего не будет, а главным объектом станет горнолыжная база «Свияга».

На Игры должны приехать свыше 2 тысяч участников Олимпиады более чем из сотни стран мира, плюс 3 тысячи волонтеров и 4 тысячи почетных гостей.



Людмила Губаева