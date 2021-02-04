83 случая коронавируса выявлено в Татарстане

Фото: realnoevremya

Сегодня в Татарстане выявлено 83 случая заболевания коронавирусом, все контактные. 25 человек госпитализированы, 58 лечатся дома, рассказали в оперштабе РТ.

Среди заболевших один ребенок. Пятерым пациентам от 18 до 30 лет. В категории от 30 до 50 лет числятся 28 человек, еще 18 заболевшим от 50 до 60 лет. В категории от 60 до 70 лет — 19 человек. По шесть — в категориях от 70 до 80 и от 80 до 90 лет.

Фото: realnoevremya

Большинство заболевших выявлены в Казани. В Набережных Челнах семь случаев, четыре — в Нижнекамске. По трое заболевших в Алькеевском, Зеленодольском, Нурлатском районах. По двое — в Азнакаевском, Алексеевском, Апастовском, Выскогорском, Тукаевском районах РТ. Единичные случаи — в Аксубаевском, Буинском, Заинском, Лениногорском районах Татарстана.

Таким образом, на 4 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 385 случаев COVID-19. Выздоровел 12 881 человек, в том числе 69 за минувшие сутки.

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Ольга Плешкова