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Александр Дюков единогласно переизбран президентом РФС

12:32, 04.02.2021
Александр Дюков единогласно переизбран президентом РФС
Фото: t.me/rfsruofficial

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на новый срок. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Дюков избран новым президентом РФС единогласным решением членов исполкома. Его кандидатура была выдвинута на безальтернативной основе.

Дюков возглавил РФС в феврале 2019 года единогласным решением исполкома организации. До этого он с 2008 по 2019 год занимал пост председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит».

Напомним, ранее Дюков высказался против сокращения количества клубов РПЛ.

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