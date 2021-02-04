Александр Дюков единогласно переизбран президентом РФС
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на новый срок. Об этом сообщает пресс-служба союза.
Дюков избран новым президентом РФС единогласным решением членов исполкома. Его кандидатура была выдвинута на безальтернативной основе.
Дюков возглавил РФС в феврале 2019 года единогласным решением исполкома организации. До этого он с 2008 по 2019 год занимал пост председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит».
Напомним, ранее Дюков высказался против сокращения количества клубов РПЛ.СпортФутбол
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