Сергей Чемезов поздравил «КАМАЗ-мастер» на премьере телесериала о гонщиках

Фото: Ринат Назметдинов

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов поздравил членов команды «КАМАЗ-мастер» с 18-й победой в грузовой категории международного ралли «Дакар-2021». Поздравительная речь прозвучала на презентации телесериала «Мастер» в московском кинотеатре «Иллюзион», сообщила пресс-служба Ростеха.

Глава Госкорпорации вместе с командой «КАМАЗ-мастер» принял участие в закрытом показе первой серии нового отечественного сериала «Мастер». Картина основана на истории гоночной команды «КАМАЗ-мастер». Съемки картины проходили при непосредственном участии членов команды на тренировочной базе «КАМАЗа» в Набережных Челнах и Казани, а также в Москве, Астрахани и Астраханской области на территории, где проходит ралли-рейд автогонки «Золото Кагана», и в Казахстане, в том числе на трассе международного ралли-рейда «Шелковый путь».

По сюжету сериала бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов (Антон Васильев) после 12-летнего перерыва пытается вернуться в команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к «большому делу» и снова выиграть ралли-рейд. В фильме также снялись известные российские актеры Анатолий Белый, Игорь Петренко и другие.

Всего сериал состоит из 8 серий длительностью порядка 50 минут каждая. Выход сериала «Мастер» на российские экраны планируется с 18 февраля.

Луиза Игнатьева