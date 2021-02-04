Уголовное преследование экс-главы УФСКН Татарстана прекращено
Прокуратура Коми сообщила о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего руководителя Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Татарстану Фаяза Шабаева, обвиняемого в посредничестве в передаче особо крупной взятки главе МВД Коми Виктору Половникову. Об этом пишет «Интерфакс».
В ходе расследования дела Шабаев признал вину и стал сотрудничать со следствием, в связи с чем в отношении него и прекратили уголовное преследование.
Напомним, Шабаева арестовали в декабре 2019 года до 17 февраля. Его обвинили в посредничестве при передаче взятки Половникову (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В январе 2020 года экс-главу УФСКН Татарстана перевели под домашний арест.
Половникова задержали в Сыктывкаре 16 января 2020 года и оправили в СИЗО. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. По данным следствия, в 2017 году Половников получил через посредников взятку в размере 14 млн рублей от общей суммы в 25 млн рублей за оказание содействия обвиняемому в мошенничестве.
Справка
Уроженец Агрыза ТАССР Фаяз Шабаев с 1990 года занимал посты начальника угрозыска и криминальной милиции УВД Казани, с 1999-го по 2006 год возглавлял РУВД Советского района Казани, а позже по призыву Камиля Исхакова, назначенного полпредом по Дальнему Востоку, и нового губернатора Амурской области казанца Николая Колесова работал несколько лет замначальника Главного управления МВД России по ДФО. В 2009-м Шабаев был назначен начальником УФСКН по Республике Чувашия, а в ноябре 2010-го переведен на аналогичную должность в Татарстан. Покинул он ее на фоне реорганизации федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
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