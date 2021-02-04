Уголовное преследование экс-главы УФСКН Татарстана прекращено

Прокуратура Коми сообщила о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего руководителя Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Татарстану Фаяза Шабаева, обвиняемого в посредничестве в передаче особо крупной взятки главе МВД Коми Виктору Половникову. Об этом пишет «Интерфакс».

В ходе расследования дела Шабаев признал вину и стал сотрудничать со следствием, в связи с чем в отношении него и прекратили уголовное преследование.



Напомним, Шабаева арестовали в декабре 2019 года до 17 февраля. Его обвинили в посредничестве при передаче взятки Половникову (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В январе 2020 года экс-главу УФСКН Татарстана перевели под домашний арест.

Половникова задержали в Сыктывкаре 16 января 2020 года и оправили в СИЗО. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. По данным следствия, в 2017 году Половников получил через посредников взятку в размере 14 млн рублей от общей суммы в 25 млн рублей за оказание содействия обвиняемому в мошенничестве.