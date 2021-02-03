Уровень безработицы в Татарстане снизился до 1,69%

В Татарстане по данным на 3 февраля уровень безработицы составляет 1,69% от численности рабочей силы. На сегодняшний день в республике официального зарегистрировано 34 256 безработных граждан.

Коэффициент напряженности на рынке труда в республике условно составил 0,66 человек на одну вакансию, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа безработных граждан зафиксировано и в большинстве моногородов Татарстана: в Набережных Челнах на сегодняшний день зарегистрировано 3 703 нетрудоустроенных гражданина, в Нижнекамске — 1 989, в Елабуге — 835, в Зеленодольске — 749, в Чистополе — 295.

На прошедшую неделю увеличилось число официально безработных татарстанцев в Менделеевске (+5) и Камских Полянах (+45).

На сегодняшний день в органах службы занятости населения Татарстана предлагается 51 928 вакансий. За неделю от работодателей республики поступило 4 267 предложений по трудоустройству.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по данным Минтруда РТ на 27 января, в республике уровень регистрируемой безработицы составил 1,72% от численности рабочей сила — 34 916 нетрудоустроенных граждан.

Татьяна Демина