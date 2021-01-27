Уровень безработицы в Татарстане составляет 1,72%

В Татарстане уровень регистрируемой безработицы составляет 1,72%. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 34 916 нетрудоустроенных граждан.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане условно составил 0,76 человека на одну вакансию, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

По данным ведомства, на сегодняшний день татарстанцам предлагается 45 727 вакансий, 4 955 из них работодатели представили на прошедшей неделе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по данным Минтруда РТ на 21 января, уровень безработицы в Татарстане составлял 1,76%: насчитывалось 35 610 нетрудоустроенных граждан.



Татьяна Демина