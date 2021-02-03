В Казани на Танковом кольце изменят схему организации дорожного движения

В Казани на Танковом кольце изменят схему организации дорожного движения. Рассмотреть данный вопрос рекомендовано управлению ГИБДД МВД по РТ, Миндортрансу Татарстана и исполкому Казани до 19 февраля.

«Внести изменения в схему организации дорожного движения на пересечении ул. Танковой и ул. Комарова в Казани с учетом исключения правоповоротного направления с Танкового кольца на ул. Комарова путем устройства обособленного островка безопасности и установки соответствующих знаков», — говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской.

При этом правоповоротное направление с улицы Танковой на улицу Комарова разрешается.

Решение принято сегодня на совещании омбудсмена Татарстана с управлением ГИБДД МВД по РТ, Миндортрансом республики и исполкомом Казани по итогам рассмотрения обращения одного из жителей по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с изменениями схемы движения на Танковом кольце.

Напомним, в Казани в связи со строительством второй ветки метро временно изменится схема движения общественного транспорта по улице Юлиуса Фучика: автобусы и троллейбусы будут объезжать участок от дома 135 до улицы Ломжинской.





Татьяна Демина