Генпрокуратура намерена конфисковать у экс-главы Удмуртии имущество на 200 млн

Генпрокуратура России подала в суд на бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. Ведомство намерено обратить в доход государства имущество бывшего главы региона стоимостью более 200 млн рублей.

Иск Генпрокуратуры РФ предъявлен к бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам. Ведомство установило, что Соловьев в 2007—2016 годах имел доход, превышающий его официальный заработок.

Фото: Михаил Красильников

«Соловьевым, его семьей и доверенными лицами приобретено 75 объектов недвижимости (квартиры, дом и земельные участки) стоимостью более 169 млн рублей. При этом их совокупный доход составил 24 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.



Чаще всего недвижимость оформлялась на дочь Соловьева Евгению Сирик, у которой не было легальных источников дохода для приобретения земельных участков. Кроме этого, экс-глава региона владел объектом незавершенного строительства в виде производственного здания ООО «Удмуртстальмост». Его доля в организации составляла 30% уставного капитала.



Ранее суд конфисковал развлекательный центр экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова в Йошкар-Оле.

