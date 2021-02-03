Сегодня в Татарстане выявлено 85 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня в Татарстане выявлено 85 случаев заболевания коронавирусом. На 3 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 302 случая заражения, рассказала сегодня заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Темп прироста за последние 7 дней сохраняется на уровне 0,5. Этот показатель не изменялся и на протяжении всего января. Авдонина отметила, что уровень заболеваемости за январь ниже уровня заболеваемости за декабрь на 6%.
Выздоровели за сутки 92 человека. Всего выздоровели 12 812 человек.Общество Татарстан
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