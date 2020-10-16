Путин предложил продлить договор по СНВ без всяких условий на год

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами российского Совбеза предложил продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий.

Это предлагается сделать для того, чтобы иметь возможность провести переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются с помощью подобных договоров, передает RT слова главы государства.

mil.ru

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал неприемлемым предложением заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о готовности Вашингтона к продлению договора с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

