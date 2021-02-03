Любимов выйдет в первом звене «Ак Барса» на матч с «Автомобилистом»
Тренерский штаб Дмитрия Квартальнова назвал состав на матч с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Вместо дисквалифицированного нападающего Доуса в первом звене выйдет Любимов, который составит тройку с Да Костой и Тихоновым. Также в состав вернулся Песонен, пропустивший встречу с «Трактором».
В воротах место займет Билялов, в запас заявлен молодой Мифтахов. А вот защитник Яруллин в игре участия не примет.
Встреча состоится в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».
Напомним, ранее «Ак Барс» на выезде обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:2.СпортХоккей
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