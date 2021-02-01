«Ак Барс» в гостях обыграл челябинский «Трактор» в матче КХЛ
«Ак Барс» в гостях обыграл челябинский «Трактор» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Первыми счет открыли хозяева усилиями Лукаша Седлака. Казанцы еще до перерыва отыгрались, гол в свой актив записал Стефан Да Коста. Во втором периоде Артем Лукоянов вывел «Ак Барс» вперед.
Поворот, бросок, гол клюшку вверх! pic.twitter.com/e8HooDIliS— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 1, 2021
В заключительной двадцатиминутке Кирилл Петров довел преимущество казанской команды до двух шайб. Незадолго до конца матча Ник Бэйлен сократил отставание, но на большее хозяев не хватило.
Это третья победа подряд «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ. Ранее казанцы обыграли дома китайский «Куньлунь».
«Трактор» — «Ак Барс» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы:
1:0 — Седлак (Гика, 01:04);
1:1 — Доус (Да Коста, Тихонов, 18:16);
1:2 — Лукоянов (Педан, Бурмистров, 37:46);
1:3 — Петров (Фисенко, Да Коста, 47:58);
2:3 — Бэйлен (Седлак, Телегин, 54:15).
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