В 2020 году с неплательщиков алиментов взыскали 298 млн рублей

Фото: пресс-служба ФССП

В 2020 году в Татарстане разыскали 1200 неплательщиков алиментов. Всего за год было заведено 1772 разыскных дела, что на 450 дел больше, чем в предыдущем году, рассказали в пресс-службе судебных приставов РТ.

К тем, кого приставы разыскали, применены меры административного и уголовного воздействия. Часть из них уже начали выплачивать алименты.

пресс-служба ФССП

Всего в 2020 году с неплательщиков взыскали 298 млн рублей алиментов, что на 3 млн рублей больше, чем в 2019 году.



Ранее в РПЦ поддержали идею создания государственного алиментного фонда.



Ольга Плешкова