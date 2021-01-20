В 2020 году с неплательщиков алиментов взыскали 298 млн рублей
В 2020 году в Татарстане разыскали 1200 неплательщиков алиментов. Всего за год было заведено 1772 разыскных дела, что на 450 дел больше, чем в предыдущем году, рассказали в пресс-службе судебных приставов РТ.
К тем, кого приставы разыскали, применены меры административного и уголовного воздействия. Часть из них уже начали выплачивать алименты.
Всего в 2020 году с неплательщиков взыскали 298 млн рублей алиментов, что на 3 млн рублей больше, чем в 2019 году.
Ранее в РПЦ поддержали идею создания государственного алиментного фонда.
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