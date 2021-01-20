Новости общества

18:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В 2020 году с неплательщиков алиментов взыскали 298 млн рублей

17:06, 20.01.2021
В 2020 году с неплательщиков алиментов взыскали 298 млн рублей
Фото: пресс-служба ФССП

В 2020 году в Татарстане разыскали 1200 неплательщиков алиментов. Всего за год было заведено 1772 разыскных дела, что на 450 дел больше, чем в предыдущем году, рассказали в пресс-службе судебных приставов РТ.

К тем, кого приставы разыскали, применены меры административного и уголовного воздействия. Часть из них уже начали выплачивать алименты.

пресс-служба ФССП

Всего в 2020 году с неплательщиков взыскали 298 млн рублей алиментов, что на 3 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Ранее в РПЦ поддержали идею создания государственного алиментного фонда.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также