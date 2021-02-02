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В Казани открылась выставка «Стальная гвардия» — видео

23:03, 02.02.2021
В Казани открылась выставка «Стальная гвардия» — видео
Фото: скриншот

В Казани открылась выставка «Стальная гвардия». Она приурочена к годовщине завершения Сталинградской битвы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов Национального музея Татарстана. Редкие фотографии времен Великой Отечественной войны, формы солдат, оригиналы документов и писем, а также панно, собственноручно вышитое женами фронтовиков.

На выставке «Стальная гвардия» можно познакомиться с историей бронетанковых войск Красной армии с момента их основания до великой Победы. Посетить ее можно до конца апреля.

Также сегодня к 78-й годовщине победы советских войск в легендарной битве на Волге Музей Победы запустил масштабную акцию «Ромашка Победы. Семейная история войны», опубликовав на своем сайте 78 фронтовых писем защитников Сталинграда. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоИсторияКультура Татарстан
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