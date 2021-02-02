В Татарстане за 2020 год почти 150 раз нарушили технику безопасности на стройплощадках

По итогам 2020 года Госстройнадзор Татарстана внес 146 постановлений за нарушения в области охраны труда и техники безопасности на строительных площадках на общую сумму 6,2 млн рублей. Это меньше, чем в 2019 году, когда было вынесено 364 постановления на общую сумму 15,4 млн рублей, сообщили в инспекции.

Основные нарушения: отсутствие спецодежды, спецобуви и строительных касок у рабочих, а также защитных или страховочных ограждений; нарушение при монтаже и разводке временных электросетей напряжением до 1000В, невыполнение требований пожарной безопасности и хранения газовых баллонов, неприменение работниками предохранительных поясов при работе на высоте.

gsn.tatarstan.ru

Напомним, в 2020 году Госстройнадзор Татарстана провел 3 834 инспекционные проверки 1 212 строящихся объектов. Всего инспекторы составили 1 452 протокола об административных правонарушениях. Из них 731 протокол — за нарушения обязательных требований в области строительства, 414 протоколов — за отсутствие разрешения на строительство, за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, за нарушение сроков направления извещения о начале строительства.