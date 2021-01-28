Госстройнадзор Татарстана за год составил почти полторы тысячи протоколов об административных нарушениях

В 2020 году Госстройнадзор Татарстана провел свыше 3 834 инспекционных проверок 1 212 строящихся объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего инспекторы составили 1 452 протокола об административных правонарушениях. Из них 731 протокол за нарушения обязательных требований в области строительства, 414 протоколов — за отсутствие разрешения на строительство, за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, за нарушение сроков направления извещения о начале строительства.

Надзор велся за такими объектами, как жилые дома, детсады, школы, больницы, поликлиники, спортивные комплексы, культурные центры, автодороги и дорожная инфраструктура и прочее.