В Татарстане за год приобрели 13 люксовых автомобилей

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По итогам 2020 года в Татарстане зафиксировано 13 купленных автомобилей класса люкс. Среди российских регионов республика занимает шестое место по этому показателю.

Наибольшее количество люксовых машин, проданных за год, приходится на Москву — 628, сообщает агентство «Автостат». Далее следуют Московская область и Санкт-Петербург: 116 и 113 машин соответственно. В пятерку лидеров по продажам входят Краснодарский край (51) и Свердловская область (17).

В целом по России таких авто продано 1 114 штук. По сравнению с прошлым годом объемы продаж в люксовом сегменте сократились на 15%.

Напомним, на начало 2020 года в Татарстане насчитывалось 127 люксовых автомобилей. В целом в России на 1 января их насчитывалось около 13 тысяч.