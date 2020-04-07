Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по числу люксовых автомобилей

Татарстан занял седьмое место среди регионов РФ по числу люксовых автомобилей. На 1 января 2020 года их насчитывалось 127 штук.

В тройку вошли Москва (7040), Подмосковье (1201), Санкт-Петербург (1189). Четвертое, пятое и шестое место заняли Краснодарский край (416), Свердловская (199) и Ростовская (179) области. После Татарстана идут Самарская область (125), Чечня (123) и Ставропольский край (107), пишет «Автостат».

В целом в России на 1 января насчитывалось около 13 тысяч люксовых автомобилей.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане насчитали 118 люксовых автомобилей.