Космонавт показал, как выглядит Казань из космоса

Российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков показал, как выглядит Казань из космоса. Фото столицы Татарстана и других российских городов он опубликовал в Instagram.

Кудь-Сверчков назвал Казань одним из самых красивых городов России и отметил, что в городе много достопримечательностей, заслуживающих внимания.

«Казань, расскажите, а как вы проводите новогодние каникулы? Куда ходили?", — написал космонавт.

Помимо столицы Татарстана, Кудь-Свечков показал, как выглядит из космоса Воронеж, Переславль-Залесский, Сергиев Посад и другие.

В ноябре российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков впервые вышли в открытый космос, где провели шесть часов.



Татьяна Леухина