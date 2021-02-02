Форвард «Ак Барса» Доус дисквалифицирован на один матч КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего «Ак Барса» Найджела Доуса на один матч.

Форвард казанского клуба наказан за инцидент, произошедший во время матча с «Трактором» (3:2), в котором он ударил коленом хоккеиста соперника.

Теперь Доус пропустит следующую игру «Ак Барса», где казанцы сыграют против «Автомобилиста».

Фото: ak-bars.ru

Комитет также рассмотрел эпизод с удалением Патриса Кормье в матче в Челябинске. Его наказание пересмотре но, и хоккеист сможет помочь команде в Екатеринбурге.

Напомним, накануне «Ак Барс» в гостях обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:2.