Прокуратура Казани потребовала наказать уволенного повара, накормившего детей пельменями с пола

В Казани прокуратура потребовала наказать повара школьной столовой, которая накормила детей пельменями с пола. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После сообщения в СМИ о том, что повар школьной столовой уронила пельмени на пол, а затем собрала их и кинула в общую кастрюлю, где варилась основная порция, прокуратура Московского района Казани провела проверку. Инцидент подтвердился, установлено, что он произошел 23 января 2021 года в школе №130.

В ведомстве отметили грубое нарушение санитарных правил, что могло привести к неблагоприятным последствиям для здоровья обучающихся. Повара потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности. Как именно будет наказан уволенный сотрудник, пока не ясно.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, добавили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Отметим, что после скандала в исполкоме Казани сообщили, что повара уволили из столовой. Там признали, что описанная родительницей ситуация абсолютно недопустима.

Ольга Плешкова