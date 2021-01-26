В Казани школьный повар накормила детей пельменями с пола — прокуратура проводит проверку

Прокуратура Казани отреагировала на сообщения о том, что в казанской школе повар покормила детей пельменями с пола. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте ведомства.

Сообщается, что во время родительского дежурства в столовой школы №130 одна из наблюдающих заметила, что «повар уронила пельмени на пол, собрала и положила в общую кастрюлю, где уже варилась основная порция». Затем этими пельменями покормили детей.

«Дети приходят обедать классами по очереди. Некоторые без второй обуви. В ботинках на улице ходят по собачьим фекалиям, потом в столовой, а продуктами с этого же пола детей кормят. Интересно, эти повара дома у себя тоже с пола едят, или только для наших детей так? Если при родителях такое готовят, то что без нас? И от чего болеют дети???» — возмутилась женщина.

Напомним, в Казани во всех школах работает родительский контроль за питанием: взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.

Также поручение провести проверку организации питания детей в детских садах и школах прокуратурам регионов РФ дал генпрокурор России Игорь Краснов. Это связано с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний из-за некачественного питания в детских образовательных учреждениях.



Ольга Плешкова