В Казани уволили повара школьной столовой, накормившую детей пельменями с пола

Повар казанской школы №130, которая накормила детей пельменями с пола, уволена после проведения служебной проверки. Об этом с исполкоме Казани рассказали «Реальному времени».

В исполкоме отметили, что описанная родительницей ситуация абсолютно недопустима.

Фото: kzn.ru

«Проведено служебное расследование, в объяснительной повар признает описанный родителем факт. От работы она отстранена. Обязанности повара временно распределены между другими работниками столовой, пока ведутся поиски нового сотрудника пищеблока», — прокомментировали в исполкоме.

Отмечается, что родительский контроль школьного питания введен во всех школах города. Мера призвана в дальнейшем устранять недостатки и совершенствовать процесс организации питания.

Ранее прокуратура начала проверку после сообщения, что школьный повар накормила детей пельменями с пола.



Ольга Плешкова