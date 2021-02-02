В Минэкономразвития РФ считают, что пик инфляции в России не пройден

В России пока не пройден пик инфляции в годовом выражении. Во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен, заявила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.

«Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года», — передает ТАСС слова Крючковой.

Фото: realnoevremya.ru

Также во втором квартале 2021 года ожидается снижение цен в результате принятых правительством мер сдерживания роста стоимости на социально значимые товары

Ранее в казанском Кремле рассказали, как двигается работа по сдерживанию цен на продукты.

Ольга Плешкова