В казанском Кремле рассказали, как двигается работа по сдерживанию цен на продукты

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала о работе по сдерживанию цен на социальное продовольствие.

«Важно понимать, что на сегодняшний день мы работаем и действуем в рамках единого правового поля. Вы знаете, что в конце прошлого года было принято решение на уровне президента страны относительно сдерживания цен. В рамках этих принятых мер республика в том числе работает, а правовым основанием для того служит трехстороннее соглашение между федеральным Минсельхозом, республиканским Минсельхозом и крупными сетевиками (торговыми сетями, — прим. ред.), которые в большинстве случаев сконцентрированы на социально значимых продуктах. На основе этого соглашения есть ряд продуктов, их перечень не такой большой, на которые определены фиксирующие сдерживающие цены в магазинах. Каких-то отдельных правовых норм республика вводить не может», — сообщила Лилия Галимова.

Она напомнила, в Татарстане формируются альтернативные площадки для торговли — это сельскохозяйственные ярмарки. По словам Галимовой, там преимущественно представлена продукция социальной направленности.

Вчера Нацбанк сообщил, что в декабре 2020 года в Татарстане инфляция в годовом выражении достигла 4,8% против 4,2% в ноябре. Среди причин — снижение урожая ряда сельскохозяйственных культур, рост цен на продовольствие на мировых рынках и ослабление рубля.

Также накануне Генпрокуратура России объявила предостережения попыткам необоснованного увеличения цен на продукты питания со стороны хозяйствующих субъектов в нескольких регионах, в том числе в Татарстане.