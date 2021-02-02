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Нападающий Бурмистров набрал 100-е очко за «Ак Барс»

09:45, 02.02.2021
Нападающий Бурмистров набрал 100-е очко за «Ак Барс»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров набрал 100 очков в форме казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Юбилейный балл за результативность Бурмистров набрал в матче с челябинским «Трактором» (3:2). Форвард записал в свой актив голевую передачу в момент с голом Артема Лукоянова.

Всего за «Ак Барс» Бурмистров провел шесть сезонов. За это время нападающий забросил 33 гола и отдал 67 голевых передач.

В нынешнем сезоне в активе Бурмистрова 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «+8».

Напомним, накануне «Ак Барс» обыграл в гостях челябинский «Трактор» со счетом 3:2.

СпортХоккей
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